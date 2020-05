Animal Crossing New Horizons ancora primo in Giappone

L’ormai nota classifica settimanale hardware/software di Famitsu ci ha portato alcune sorprese, insieme ad altre cose che non possiamo decisamente definire sorprese: non ci stupiamo quindi se Animal Crossing New Horizons risulta essere ancora in prima posizione, da dove svetta ormai da parecchie settimane. I numeri rimangono più o meno gli stessi della scorsa settimana, ma tanto basta perché l’esclusiva di Nintendo Switch continui a farla da padrona.

Un ottimo debutto invece per Trials Of Mana, che riesce ad occupare allo stesso tempo la seconda e la terza posizione, grazie ai numeri ottenuti con le versioni per Playstation 4 e Nintendo Switch (80.000 copie per la prima e 70.000 copie per la seconda). Ovviamente, se la matematica continua a non essere un opinione, questo significa che Square Enix con il suo Final Fantasy VII Remake scivola al quarto posto con 65.000 copie vendute, un numero che rimane comunque di tutto rispetto. Completano la classifica due new entry: The Legend of Heroes: Trails of Zero al settimo posto con 11.0000 copie vendute, e Predator: Huntig Grounds in decima posizione con 9.000 copie.

Sul lato hardware, Nintendo Switch ha visto un incremento delle vendite, dovuto probabilmente al restocking, che la vede al comando anche in questa classifica, con ben 107.000 unità vendute in una sola settimana, numeri che la rendono la console più venduta ancora una volta, distaccando di parecchio Sony e Playstation 4 (33.000 unità circa). A questo punto, attendiamo la prossima settimana per sapere se Trials Of Mana sarà riuscito a scalfire la leadership di Animal Crossing New Horizons.