Ary and the Secret of Seasons: in arrivo il 28 luglio per Switch, PC, PS4 e Xbox One

Modus Games e la software house eXiin, insieme ad un gameplay di quasi dieci minuti di gioco che potete ammirare alla fine di questa games news, hanno annunciato per il 28 luglio l’arrivo per Nintendo Switch, PC via Steam, PlayStation 4 ed Xbox One di Ary and the Secret of Seasons.

Preparatevi dunque a vivere con il pluripremiato Ary and the Secret of Seasons un’avventurosa esperienza che, insieme ad una affascinante narrazione, vi coinvolgerà con la sua colonna sonora posta come sfondo a questo universo 3D. Un viaggio attraverso il mondo di Valdi che vedrà protagonista una ragazza di nome Aryelle (conosciuta anche come Ary) che, a causa di un’inspiegabile forza che ha sconvolto le stagioni di Valdi, sceglierà di affiancare il suo coraggio a quello dei Guardiani delle Stagioni acquisendo il ruolo di Guardiano dell’Inverno. Ottenendo così in sé la capacità di manipolare le stagioni che la circonderanno nel corso del suo cammino intrapreso per svelare quale entità si cela dietro questo caos, imparerà a controllarle e ad usarle per sconfiggere i più svariati avversari che le si porranno di fronte: da mostruosi nemici a trame segrete ed enigmi solo all’apparenza irrisolvibili. Un memorabile titolo in cui avrete la non semplice missione di riportare a Valdi l’equilibrio delle stagioni.

