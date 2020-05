Little Town Hero: ritardata l’uscita in America e Europa

Purtroppo è vero: Nis America ha confermato che Little Town Hero subirà un ritardo sull’uscita per Playstation 4, come pure sulla sua distribuzione fisica. Rispetto a quanto precedentemente dichiarato, le nuove date sembrano essere il 23 Giugno per gli Stati Uniti, il 26 Giugno per l’Europa, mentre per quanto riguarda l’Oceania si parla al momento del 2 Luglio (specifichiamo però che qui si parla della versione per Nintendo Switch).

Ricordiamo che la prima uscita del gioco avvenne durante lo scorso Ottobre, esclusivamente per Nintendo Switch, e che con la sua copia fisica sarà possibile usufruire di una “Easy Mode” che abbasserà i valori di attacco e difesa di nemici come Dazzits, oltre a limitarne l’uso delle mosse speciali. In Giappone, le versioni per Playstation 4 e Nintendo Switch sono disponibili già dal 23 di Aprile.