Playwire acquisisce i diritti per rappresentare Misfits Gaming Group

L’organizzazione nordamericana Misfits Gaming Group ha assegnato a Playwire i diritti di rappresentarlo per tutto il 2020.

La partnership allargata vedrà Playwire fornire “accesso a marchi e agenzie media precedentemente irraggiungibili”.

Playwire gestirà anche tutte le vendite delle agenzie di comunicazione per Misfits Gaming Group per il resto dell’anno, sfruttando le “sponsorizzazioni di contenuti e team” dell’azienda con il “portafoglio diversificato di media di gioco ed Esport”.

Anthony Alexander, EVP di Global Sales for Playwire, ha parlato dell’accordo:

Misfits Gaming è incredibilmente unico perché è una delle poche organizzazioni di Esport a livello globale che ha una squadra nei tre principali campionati di franchising di Esport, oltre a Fortnite. Cerchiamo sempre di creare valore aggiunto per i nostri partner e creare relazioni più significative tra i marchi e la comunità. Misfits ci dà la possibilità di aiutare i nostri partner pubblicitari attraverso una serie diversificata di destinatari. Lavorare con un partner rispettato come Misfits può anche aiutare a stimolare un valore incrementale per la nostra rete esclusiva di editori online attraverso l’amplificazione sociale e la distribuzione di contenuti.