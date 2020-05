Burnout Paradise Remastered per Nintendo Switch in uscita il 19 Giugno

La remaster di Burnout Paradise, uno dei titoli racing più famosi, arriverà anche in versione Nintendo Switch il 19 Giungo, al prezzo di 49,99 dollari. L’annuncio arriva direttamente da Electronic Arts, i pre orders sono già disponibili sul Nintendo eShop. Ricordiamo che la versione per Switch di Burnout Paradise Remastered segue quelle per Playstation 4, Xbox One e PC rilasciate a Marzo del 2018.

Di seguito, una piccola overview della versione prossima all’uscita, direttamente da Electronic Arts: