Kansas City Esports Coalition formata da una commissione sportiva

La Commissione sportiva di Kansas City ha formato una coalizione di Esports per rafforzare l’attività di Esports nell’area di Greater Kansas.

La Kansas City Esports Coalition (KCEC) tenterà di aumentare la consapevolezza degli Esport nell’area e di promuovere il valore economico che l’industria può apportare all’area.

Lo scopo della coalizione di e-sport di Kansas City è quello di consentire a tutte le aree della scena degli e-sport di Kansas di connettersi e, infine, espandere il settore nell’area.

Kathy Nelson, Presidente e CEO della Commissione sportiva di Kansas City , ha commentato l’iniziativa:

Kansas City è la patria di così tante persone e organizzazioni di talento che stanno avendo un impatto reale sul mondo in rapida crescita dei giochi e degli Esport. Per noi era logico aiutare a contrastare quel talento e organizzarci attorno, in particolare mentre lavoriamo per attrarre e creare eventi di ESport.

Composto da 12 membri, il consiglio comprende Michael Brooks, direttore esecutivo della National Association of Collegiate Esports, e Nick Engstrom, COO dell’organizzatore di tornei no profit KCGameOn! La coalizione opererà come una divisione della commissione sportiva e sarà guidata da un consiglio composto da persone già presenti negli Esport e membri di organizzazioni chiave.

Marvin Mastin, membro del comitato consultivo della Coalition Esports di Kansas City , ha aggiunto: