Dungeon Defenders Awakened: il 28 maggio per PC e prossimamente anche su Switch, PS4 e Xbox One

La software house statunitense Chromatic Games ha annunciato il rilascio in Early Access ed il lancio per il 28 maggio su PC via Steam di Dungeon Defenders Awakened, le cui successive versioni approderanno nel terzo trimestre di questo 2020 per Nintendo Switch e nel quarto trimestre per PlayStation 4 ed Xbox One. In merito, Augi Lye (CEO di Chromatic Games), ha poi dichiarato in un comunicato stampa che:

Dungeon Defenders Awakened è il culmine di tutto ciò che abbiamo imparato lavorando sulla serie da oltre un decennio ormai. Abbiamo preso la struttura dei Dungeon Defenders originali e li abbiamo integrati in qualcosa di completamente suo. Non vediamo l’ora di condividerlo con difensori esperti e nuovi arrivati ​​allo stesso modo il 28 maggio!

Fondando le sue radici sul franchise, Dungeon Defenders Awakened si presenta creato da zero in Unreal Engine 4: una fusione di elementi familiari completamente rinnovati, insieme ad una narrazione originale con elementi visivi, meccaniche di gioco e molto altro interamente aggiornati. La versione 1.0 includerà inoltre un vario assortimento di nuovi contenuti, come i boss di Ancient Dragon e Goblin Mech, la modalità Mixed and Pure Strategy, Massacre Difficulty, nuovi animali e inedite mappe in cui sfidare chi si porrà dinanzi al vostro cammino. Siate dunque pronti a tornare su Etheria, a brandire le armi di uno dei quattro eroi che combattono per difendere la terra dalle forze dell’oscurità, a scegliere uno dei sei livelli di difficoltà che vi aspettano, a giocare in singolo o in cooperativa e ad uscirne vittoriosamente!

E non allontanandoci dalla scia dell’avventura, vi invitiamo a curiosare qui quale altro rocambolesco titolo è stato annunciato in uscita per il giorno successivo: il 29 maggio.