Streets of Rage 4: vediamo insieme il trailer di lancio

Nel corso delle ultime ore, Dotemu insieme a Lizardcube hanno recentemente pubblicato in rete il trailer di lancio ufficiale dedicato interamente a Streets of Rage 4, titolo che è attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch, dove la versione inerente alla console targata Microsoft è scaricabile sull’Xbox Game Pass.

Inoltre, per i primi quattro giorni dalla messa in commercio del prodotto, i giocatori potranno pagarlo €24,99 su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Vi lasciamo alla breve descrizione del prodotto in questione: