Xbox Series X sarà la protagonista del nuovo Inside Xbox, verranno mostrati anche i giochi

Microsoft ha annunciato novità importanti in arrivo per tutti coloro che attendono con ansia l’arrivo della next-gen. Ebbene, secondo quanto rivelato dalla casa di Redmond, finalmente veniamo a conoscenza che Xbox Series X, mostrata già ai The Game Awards 2019, sarà protagonista della nuova puntata speciale dell’Inside Xbox, in cui verranno mostrati i giochi in arrivo sulla piattaforma in questione nella giornata del 7 maggio 2020 alle 17:00 italiane.

Ad annunciare tutto ciò è stato Aaron Greenberg, General Manager della divisione Gaming di Xbox, il quale pubblica il seguente messaggio:

Inoltre, in seguito alla pubblicazione del primo trailer dedicato ad Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft mostrerà il primo gameplay all’Inside Xbox.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X.

Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX

— Xbox (@Xbox) April 30, 2020