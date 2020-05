Everwild: rivelato il nuovo marchio con ulteriori dettagli

Annunciato a novembre nel corso dell’X019 dalla software house britannica Rare, tra le non ancora molte informazioni di cui siamo a conoscenza sul futuro di Everwild, e seppur non sia stato rivelato nello specifico che tipo di gioco conosceremo, sappiamo però della recente aggiunta nel team di James Blackham (lead designer di Everwild, nonché veterano di Lionhead), nonché della presenza di un nuovo marchio che potrebbe rivelare qualcosa di inaspettato.

Si, perché è proprio con il lascito di questo nuovo marchio che potete vedere qui, che nella sezione “Goods and Services” si può notare la probabile futura presenza in Everwild di un live service elements, altrimenti noto come Gaas.

Software as a Service (SaaS); Platform as a Service (PaaS); Software per giochi per computer non scaricabili; fornire un sito Web dotato di tecnologia che consente agli utenti di creare, caricare e condividere video generati dagli utenti in base al gioco del computer; fornitura di un utilizzo temporaneo di software online non scaricabili e servizi di software as a service (SAAS) con software per la trasmissione e la ricezione di videogiochi