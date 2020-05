Dreams: disponibile ora la demo per PS4

Sony Interactive Entertainment e la software house britannica Media Molecule, hanno annunciato il rilascio per PlayStation 4 via PlayStation Store di una demo gratuita con cui avrete l’occasione di scoprire o riscoprire l’incredibile Dreams, titolo debuttato nello scorso febbraio. E nel caso in cui dovesse affascinare anche voi, avrete inoltre la possibilità di acquistarlo con uno sconto del 25%.

In Dreams, preparatevi a vivere inimmaginabili giochi sognati e creati da utenti di tutto il globo: arcade, comici, horror, RPG, generi che potrebbero ancora non esistere ma che conoscerete qui. E se questo sbalorditivo mondo dovesse infondere in voi il desiderio di crearne uno tutto vostro, non disperate, perché Dreams verrà in soccorso della vostra immaginazione con strumenti ed insegnamenti che vi guideranno nel plasmare ciò che vi nascerà in mente, con l’occasione di poterlo successivamente condividere e giocare insieme ad una community globale.

