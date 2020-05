GDC Summer 2020: annunciato interamente in digitale dal 4 al 6 agosto

Il GDC Summer 2020, sostituto del GDC 2020 che si sarebbe dovuto tenere in marzo scorso ma che si scelse di cancellare e rinviare per via della pandemia da COVID-19, nonostante la speranza dichiarata il 20 marzo di poterlo tenere dal 4 al 6 agosto al Moscone Center di San Francisco, è stato oggi annunciato dagli organizzatori che si è scelto di tenere il futuro evento completamente in digitale.

Una triste ma necessaria decisione presa in considerazione degli eventi che si stanno continuando a vivere in tutto il mondo, con l’intenzione di salvaguardare la salute di tutte quelle persone che avrebbero prestato servizio e di quelle che sarebbero venute a vivere il GDC Summer 2020. In attesa dunque di comunicarvi via games news ulteriori aggiornamenti, se non doveste esserne ancora a conoscenza, vi invitiamo a prendere qui visione del fatto che anche il BitSummit Gaiden si svolgerà interamente in digitale il 27 ed il 28 giugno.