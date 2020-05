Disney Plus: ecco le principali uscite di maggio

Disney Plus sta allargando piano piano il suo già vasto parco titoli che comprende prodotti (serie tv, film e documentari) provenienti dagli universi più disparati, dal mondo di Star Wars, fino a quello dei supereroi della Marvel, dai lungometraggi animati della Pixar fino ai classici Disney. La piattaforma, che recentemente ha superato i 50 milioni di iscritti (con il suo arrivo anche in parte dell’Europa dal 24 marzo) vede l’arrivo di contenuti originali e inediti in continuazione e con l’avvento del mese di maggio, abbiamo tra le mani una nuova lista che ci ha fornito con un comunicato Disney stessa, dove troviamo le uscite più importanti.

Disney Plus: i titoli del mese

Tra questi figura il quarto capitolo di Toy Story, che da oggi è disponibile per la visione andando ad arricchire un fornitissimo elenco di pellicole Pixar. Sempre da qualche ora, è stato rilasciato sulla piattaforma anche il Capitolo 8 di The Mandalorian, quello conclusivo, che porta a compimento la prima stagione di uno dei prodotti più apprezzati del dispositivo streaming. In arrivo il 15 maggio, invece, Ant Man and The Wasp, il secondo film dedicato al noto supereroe, che vede la presenza di Michelle Pleiffer nel ruolo di Janette Van Dyne. Proseguono poi i rilasci settimanali delle puntate di Encore, High School Musical: The Musical: La serie, Il mondo secondo Jeff Goldblum, I Perchè di Forky, Elena diventerò Presidente, Disney Matrimoni da Favola e Be our Chef – Magie in cucina. Il 4 maggio sarà tutto dedicato allo Star Wars Day, con il debutto di Disney Gallery: The Mandalorian, la puntata finale di Clone Wars e l’arrivo di Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Rimanete sintonizzati sulla sezione Movies del sito per avere altri aggiornamenti riguardo il mondo delle serie tv, dei lungometraggi e dei videogiochi.