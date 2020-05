Space Jam: rivelati il titolo e il logo del secondo capitolo

Space Jam è probabilmente uno dei lungometraggi degli anni ’90 più noti e particolari. Nel 1996 è infatti arrivata una pellicola, con il background sportivo del basket, che mischiava personaggi realistici (tutti celebri campioni della pallacanestro come Michael Jordan, Larry Johnson, Cedric Ceballos e molti altri ancora) con alcuni di fantasia provenienti dai Looney Tunes (Bugs Bunny, Taddeo, Silvestro, Daffy Duck e altri). Un crossover cinematografico che è stato ampiamente apprezzato e che tornerà con un sequel, con LeBron James al timone degli atleti e Don Cheadle tra le fila degli antagonisti.

Space Jam: le importanti novità

Proprio James, qualche ora fa, sul suo profilo Instagram, ha rivelato il logo e il titolo della realizzazione, Space Jam: A New Legacy. Inoltre, nel testo è indicato un generico 2021, anno di uscita della realizzazione. Una notizia che ha fatto impazzire i fan del lungometraggio in tutto il mondo e che è sicuramente un tassello importante, in attesa di avere altri dettagli in merito al casting e alla possibile data di uscita. Senza ulteriori indugi vi lasciamo al logo e al post di Lebron.