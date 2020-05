John Wick: pubblicati alcuni aggiornamenti sul quarto capitolo

John Wick è una fortunata saga action ideata da Derek Kolstad (scrittura) e Chad Stahelski (regia) che attualmente ha all’attivo ben tre pellicole (qui trovate la recensione della terza). Il franchise continuerà con un quarto prodotto, che, fino ad oggi, era previsto che uscisse a maggio del 2021, ma potrebbero esserci dei ritardi.

John Wick: le novità

Chad Stahelski, ai microfoni di Collider, ha infatti spiegato che Keanu Reaves (protagonista anche del prossimo film) sarà impegnato a fine anno con le riprese di Matrix e quindi, solo da inizio 2021, si potranno avviare i vari lavori per la pellicola. Il filmaker ha inoltre raccontato che allo stato attuale non hanno un copione completo ma una parte della sceneggiatura, quindi un ottimo punto di partenza per la stesura dello script. Siamo fiduciosi che i preparativi per il titolo (lockdown permettendo) comincino il prima possibile.