Daredevil: Charlie Cox parla di un’ipotetica quarta stagione

Daredevil è stata una delle serie di punta di Marvel Television su Netflix. L’opera, creata da Drew Goddard, dopo tre stagioni è stata cancellata e ha subito lo stesso destino delle altre realizzazioni supereroistiche sulla piattaforma streaming sopracitata. Qualche giorno fa vi avevamo informato del rewatch di un episodio in particolare e, in quest’occasione, l’attore protagonista, Charlie Cox, ha parlato di un’ipotetica quarta stagione.

Daredevil: ecco le parole dell’interprete

Il divo, volto del Diavolo di Hell’s Kitchen, tramite il sito ComicBook, ha espresso il suo parere riguardante il ritorno dello show. Secondo lui una cosa del genere non è possibile e nonostante in cuor suo voglia vedere nuovamente la realizzazione sul piccolo schermo, per non crearsi false illusioni, preferisce essere realista. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.