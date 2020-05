Torchlight III: trailer e screenshots del sistema “Forts”

Perfect World Entertainment e la software house statunitense Echtra Games hanno recentemente rilasciato un nuovo trailer e screenshots inerenti l’introduzione della modalità “Forts“, che potrete vivere nel fantastico mondo di Torchlight III a partire da quest’estate per PC via Steam, con a seguire su PlayStation 4 e Xbox One.

In Torchlight III, di cui vi invitiamo a visitare l’official website, avrete l’occasione di creare la vostra fortezza alla frontiera e plasmarla nella sua interezza in piena libertà. Ma prima di gettarne le sue fondamenta, avrete il non facile compito di reclamare il luogo ad una tribù locale di Goblin che certamente non esiterà a darvi filo da torcere. Ma una volta vinti, potrete iniziare a cimentarvi nella costruzione della vostra piccola o grande fortezza con la personalizzazione di un giardino lussureggiante, di un monumento innalzato al tuo successo, di un memoriale dedicato alle migliaia di Goblin che si son frapposti sul vostro cammino nel recente passato o di molto altro ancora che non vi anticipiamo. Ma non finisce qui, perché nuove decorazioni potranno essere sbloccate avventurandovi nel mondo, acquisendo ricompense dalle missioni ed avanzando attraverso i livelli che vi attendono intrepidi.

