Due squadre della Texas Overwatch League andranno in TV

Le due squadre con sede in Texas nella Overwatch League hanno messo insieme una serie speciale di partite che verranno girate per una docuserie che andrà in onda sulle stazioni televisive locali in tutto lo stato. La rete televisiva Dallas Fuel , Houston Outlaws e Tegna oggi sta rivelando “The Lone Star Showdown“, che ha portato a presentare sponsorizzazioni da Samsung e presenterà partite di esibizioni Overwatch e competizioni di abilità. Tegna possiede diverse stazioni in Texas, tra cui WFAA nel Nord del Texas e KHOU a Houston, e 13 stazioni in totale trasmetteranno la docuserie settimanale. Le due squadre si giocheranno a vicenda in tre settimane di azione per cercare di determinare la migliore squadra dello stato.

Beating the @Outlaws was so much fun we thought we’d make it an annual tradition! Introducing the #LoneStarShowdown presented by @SamsungMobileUS The battle for Texas continues! #BurnBlue

Info: https://t.co/SUaukkLgjH pic.twitter.com/J283PIphmX — Dallas Fuel #LoneStarShowdown (@DallasFuel) April 30, 2020

The Fuel, di proprietà di Envy Gaming , e The Outlaws, di proprietà di Beasley Media Group , si sono da tempo scambiati scherzi sui social media per costruire una rivalità nello stato – ma questo evento è destinato a portarlo al livello successivo.

Il proprietario e CEO di Envy Gaming Mike Rufail ha dichiarato:

Il Texas è davvero un focolaio per gli Esport. Dallas è stata la prima squadra di Esport ad ospitare una partita in casa e ora stiamo collaborando con Houston per un’altra Esport prima: il lancio di una serie di sfide multipiattaforma in tutto lo stato. È giusto che il Texas porti le rivalità degli Esport al livello successivo.

Altri sponsor che prendono parte all’evento includono HEB, Favor , Jack Link e Predator di Acer . Il primo episodio andrà in onda Sabato 9 Maggio ° alle 13:00 ET.