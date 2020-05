The Wonderful 101 Remastered: rimandata l’edizione fisica del gioco

Com’era lecito aspettarsi dato il periodo in cui stiamo attualmente vivendo a causa del Cornavirus, Platinum Games ha annunciato spiacevoli notizie per coloro che hanno effettuato il preorder dell’edizione retail dedicata a The Wonderful 101 Remastered, titolo la cui versione digitale arriverà sul mercato a partire dalla giornata del 22 maggio su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Ebbene, secondo quanto svelato dallo studio nipponico, veniamo a conoscenza che l’edizione retail è stata rimandata, dove quest’ultima sarà acquistabile dai vari retailer specializzati dal 3 luglio 2020. Intanto, per cogliere l’occasione, ecco una descrizione generale di The Wonderful 101 Remastered:

Due to the spread of COVID-19, the store dates for <physical> versions of The Wonderful 101 have been postponed. New dates are June 30th for NA and July 3rd for EU. We apologize to those who have been anticipating the game’s arrival, and hope everyone is staying safe.

— PlatinumGames Inc. (@platinumgames) May 1, 2020