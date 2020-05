Epic Games annulla la Fortnite World Cup

Giovedì Epic Games ha annunciato di aver annullato la Fortnite World Cup 2020 attraverso il suo account Twitter ufficiale. Inoltre, tutta la rimanente competizione Fortnite nel 2020 verrà giocata da remoto online. L’anno scorso il sedicenne Kyle “Bugha” Giersdork ha vinto la parte solista della Fortnite World Cup 2019 portando a casa $ 3 milioni di dollari.

Last month we said we would provide our evolving 2020 competitive roadmap. Today we wanted to provide updates on where we’re at with plans in 2020!

La cancellazione della coppa del mondo di quest’anno ha portato Epic Games alla decisione di riportare le trasmissioni ufficiali di gioco competitivo che in precedenza potevano essere viste solo guardando i flussi dei concorrenti o i lanciatori di amatuer. A partire da Fortnite Championship Series Invitational (FNCS) sabato, le trasmissioni ufficiali torneranno.

3rd Party Events – We continue to work with 3rd parties to provide more experiences for players. All events must be held online only until further notice. Please see the Terms and Style Guide in the link to host an event – https://t.co/6jmgYjJXGr

