Assassin’s Creed Valhalla: la mappa sarà enorme

Assassin’s Creed Valhalla è ufficiale solamente da ieri, e sembra che Ubisoft debba essersi fatta una piccola idea del livello di hype generata solamente da un titolo che evoca scenari mozzafiato, perché ha già cominciato a rilasciare poco a poco dettagli sul titolo che, specialmente in un periodo particolare come questo, si rivelano essere vero e proprio oro colato.

Per ora siamo a conoscenza di informazioni tutt’altro che banali: il nome del protagonista, la trama, il periodo d’uscita (sebbene abbastanza approssimativo, anche visti i numerosi ritardi che stanno subendo altri titoli), e qualcosa sul sistema di personalizzazione del protagonista. Rimaniamo tuttavia erosi da un piccolo ma tutt’altro che secondario dubbio: quanto sarà grande la mappa del nuovo capitolo della saga?

In un’intervista con Game Informer, il direttore creativo Ashraf Ismail ha dovuto rispondere, fra le altre, ad una domanda diretta sull’argomento: stando alle sue parole, l’universo di gioco sarà ambientato “in Norvegia e nell’Inghilterra dei secoli bui (specificatamente, durante il IX secolo), per cui possiamo aspettarci una mappa abbastanza grande”.

L’intervista poi prosegue, aggiungendo che “il team si è concentrato nello sviluppare i quattro maggiori regni dell’epoca: il Wessex, la Northumbria, l’East Anglia, e Mercia. E’ una parte molto ampia dell’Inghilterra, motivo per il quale sarà possibile accedere alle loro capitali”, riferendosi ovviamente alle città di Londra, Winchester, e Jórvík (quella che oggi chiamiamo York), senza ovviamente dimenticare gran parte delle cittadine situate in Norvegia.

Ismail conclude dicendo che il giocatore potrà percepire tutta la difficoltà di vivere in una terra così selvaggia, che spingerà il popolo vichingo ad intraprendere un lungo viaggio verso il regno di’Inghilterra, con la possibilità di poter comunque tornare indietro per visitare una terra così splendida come quella norrena.

Sì, l’approccio sembra ricordare molto quello usato con The Witcher 3: Wild Hunt, il che ovviamente può solamente deporre a favore del gioco. Sarà sicuramente d’aiuto percepire una netta distinzione fra i due territori, fornendo così ai giocatori un motivo valido per esplorare una mappa che si annuncia pregna di contenuti.

Noi vi ricordiamo intanto che Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile per Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Google Stadia. Il primo gameplay del titolo farà il suo debutto il 7 Maggio durante l’Inside Xbox, occasione durante la quale saranno presumibilmente svelati anche i nuovi titoli che usciranno sull’ultima Xbox (vi ricordiamo che il gioco avrà una speciale parnership con Microsoft, di cui potete leggere cliccando qui).