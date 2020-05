Elite Dangerous: l’aggiornamento The Next Era arriverà nel 2021

Frontier ha annunciato nelle ultime ore che il prossimo aggiornamento a pagamento che arriverà su Elite Dangerous è stato posticipato. The Next Era, questo il nome provvisorio, inizialmente previsto per Dicembre 2020, è stato rimandato ad inizio 2021.

Lo spostamento è dovuto ai problemi legati al coronavirus, al lockdown anche nel Regno Unito e che quindi al fatto che il lavoro da casa, per forza di cose, ha portato un rallentamento nello sviluppo dell’aggiornamento.

Questo per il lungo termine, perché più nell’immediato, gli sviluppatori continuano a supportare il gioco, con il lancio della beta delle Fleet Carriers e una seconda parte in arrivo a maggio, che non arriverà solo su PC, ma anche su console. Tutto è pronto per portare sui server live le fleet carries a giugno.