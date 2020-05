Halo The Master Chief Collection: Halo 3 si mostra nelle prime immagini su PC

Attraverso il portale di Halo Waypoint, 343 Industries ha rivelato alcune informazioni dedicate alla versione PC dedicata ad Halo The Master Chief Collection. Andando nello specifico, Halo 3 ed Halo 3 ODST sono stati protagonisti di diverse immagini pubblicate recentemente in rete, visibili in calce alla notizia

Inoltre, per quanto riguardo lo sviluppo su PC della produzione, 343 Industries fa sapere che i lavori stanno procedendo secondo le previsioni delle studio, nonostante le difficoltà riscontrate in smart working a causa del COVID-19, che ha costretto diversi dipendenti ad operare da casa propria. Purtroppo, ancora non sappiamo quando verrà svelata la data d’uscita per Halo 3 e Halo 3 ODST, ma aspettiamo informazioni al riguardo dalla compagnia.