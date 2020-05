Arcade Spirits: trailer per il lancio odierno su console

Disponibile su Steam già da febbraio 2019, la visual novel Arcade Spirits è disponibile da oggi pirmo maggio anche su console. Sviluppata da Fiction Factory Games e pubblicata da PQube è disponibile infatti ora anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato rilasciato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

“E se la crisi dei videogiochi del 1983 non fosse mai avvenuta? Ambientato nel 20XX, Arcade Spirits è una visual novel comica e romantica, con una storia diversa: le sale giochi regnano ancora supreme e sono il luogo ideale per giocare. Dopo un periodo di lavori turbolenti, il tuo personaggio inizia a lavorare al Funplex, una famosa sala giochi con uno staff eccentrico tanto quanto i suoi clienti.”