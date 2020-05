Summer Game Fest: Geoff Keighley annuncia un nuovo evento online sui videogiochi

In quest’ultima ora i canali social di Geoff Keighley sono stati decisamente attivi. Il celebre giornalista, noto soprattutto per aver creato i The Game Awards, ha infatti annunciato un nuovo evento online legato ai videogiochi, dal nome Summer Game Fest. Con un primo tweet di poco più di un’ora fa, ha infatti comunicato la nascita dell’evento spiegandone le motivazioni.

Da quando era bambino, uno dei suoi momenti preferiti dell’estate era quando le aziende di videogiochi creavano hype con annunci legati al medium. Vista l’emergenza mondiale data dal coronavirus, tutti gli eventi estivi sono però stati annullati, e per questo Keighley ha deciso di organizzare una nuova kermesse esclusivamente online.

L’evento sarà diviso in più appuntamenti tra maggio ed agosto con la partecipazione delle aziende più note del settore, e uno dei tweet di Keighley mostra una “fase 1” in cui compaiono i loghi di:

Il calendario completo verrà rilasciato a breve sul sito ufficiale dell’evento. Un ultimo tweet fa sapere che ci sarà una partecipazione all’interno dell’Inside Xbox di giovedì prossimo (incentrato su Xbox Series X), quindi con buone probabilità arriveranno ulteriori informazioni sul Summer Game Fest.

There are so many amazing @summergamefest events planned. The schedule launches soon on the website, and next Thursday @xbox will have a special inside Xbox Episode at 11 am ET / 8 am PT with Xbox Series X gameplay. pic.twitter.com/yGR35MW0bF

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 1, 2020