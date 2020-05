Xbox Series X supporterà il VRS

La Microsoft ha rivelato finora una impressionante serie di caratteristiche dell’Xbox Series X, dal ray-tracing alla latenza dinamica di ingresso, ora però è stato annunciato che supporterà anche il VRS cioè il Variable Rate Shading, da non confondere con la realtà virtuale. A seguito di un nuovo video di Digital Foundry sul VRS, il direttore della programmazione di Xbox Live, Larry “Major Hryb” Nelson, ha confermato su Twitter che la console next-gen lo avrebbe supportato.

Il Variable Rate Shading è essenzialmente un uso più efficiente della GPU quando si tratta di ombreggiare i pixel. Oltre a fornire prestazioni migliori, dal momento che i pixel non saranno ombreggiati uno per uno come accade adesso, la qualità salirà notevolmente e dovrebbe aumentare più facilmente anche la risoluzione degli schermi. Poiché le console di prossima generazione stanno enfatizzando così tanto la risoluzione 4K, il Variable Rate Shading diventerà un fattore molto importante per la buona riuscita del prodotto. Vale la pena dare un’occhiata al video di Digital Foundry riguardo il VRS, soprattutto per gli esempi forniti per giochi come Gears Tactics.

L’ Xbox Series X dovrebbe essere rilasciata, salvo imprevisti, durante il periodo natalizio di quest’anno, e nel frattempo la Microsoft ha programmato per il 7 maggio una nuova edizione di Inside Xbox in cui la nuova console dovrebbe essere la protagonista. Inoltre dovrebbe essere presentato il primo gameplay di Assassin’s Creed Valhalla. Vi terremo senz’altro aggiornati.