Assassin’s Creed Valhalla: personalizzazione e condivisione dei Viking Raiders

Come ormai sappiamo, Ubisoft ha confermato che Assassin’s Creed Valhalla sarà un titolo single player, e che non ci sarà quindi un ritorno a quella modalità multiplayer cooperativa di cui abbiamo potuto godere in qualcuno dei titoli precedenti. Ad ogni modo, l’azienda francese aveva affermato non sarebbe stato un titolo esclusivamente in modalità singola, ma che avrebbe incluso qualche elemento di gioco online. Ora, possiamo finalmente svelarvi di cosa si tratta.

La pagina ufficiale del gioco, direttamente sul sito di Ubisoft, è solita condividere un gran numero di aggiornamenti che riguardano molto da vicino il nuovo titolo della saga, e stavolta è stato il turno della sopracitata modalità online: a quanto sembra, verrà data ai giocatori la possibilità di creare e personalizzare il proprio mercenario Vichingo, il quale potrà essere condiviso con gli altri utenti online, dando inoltre la possibilità di arruolare nella vostra orda anche i personaggi creati dagli altri giocatori.

Vi ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile entro al fine dell’anno su Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Google Stadia.