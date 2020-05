Vigamus Academy: corsi innovativi completamente online

View this post on Instagram

Trasforma la tua casa in uno studio di sviluppo con i Corsi Annuali 100% online di Vigamus Academy! 🎮 Segui le lezioni, crea un videogioco completo, studia e lavora in costante collegamento con i docenti, i trainer e gli altri studenti! 👨‍💻 Scegli tra: -Game Design – 3D Art – Concept Art – Game Development Pre-iscriviti entro il 31 maggio per ricevere uno sconto del 30% sul costo totale del Corso 📞 Scrivi a [email protected], chiamaci al numero 0645432741 o contattaci su WhatsApp al 3458816761 per fissare il tuo Open Day personale: potrai incontrarci in diretta video nel giorno e nell’orario che preferisci, per avere tutte le informazioni necessarie per iniziare il tuo futuro nel Videogioco! 🤝 #VigamusAcademy #OpenDay #gamedesign #3dart #conceptart #gamedevelopment