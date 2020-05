Mafia 3 disponibile su Steam dal 7 Maggio

L’incredibile ondata di solidarietà nel mondo del gaming passa anche per Mafia 3: l’ultimo capitolo di uno dei franchise gangsta più conosciuti al mondo è finalmente disponibile, in modalità completamente gratuita, su Steam, fino al al 7 Maggio. Sarà giocabile su Playstation 4 e Xbox One.

Ricordiamo che Mafia 3, sviluppato da Hangar 13, è ambientato verso la fine degli anni ’60 e segue le vicende di Lincoln Clay, giovane afroamericano reduce dalla guerra in Vietnam, che al suo ritorno in patria troverà ad attenderlo una situazione tutt’altro che tranquilla, che lo coinvolgerà in una guerra fra fazioni. Se pensate che possa essere il titolo che fa per voi, sappiate che potrete usufruire di uno sconto del 75% sul suo eventuale acquisto. Se non avete ancora letto la nostra recensione, potete farlo cliccando qui.