Assassin’s Creed Valhalla: ecco i volti dei performer

Anche se il primo trailer di Assassin’s Creed Valhalla ci ha mostrato solamente la versione maschike di Eivor, il poderoso guerriero Vichingo che ricoprirà i panni del nuovo Assassino di Ubisoft, sappiamo che il gioco includerà la possibilità di scegliere il sesso del protagonista principale. La novità sta nel volto dei due attori che hanno prestato la propria voce ad entrambe le versioni, che ora sono finalmente pubblici.

Tramite Twitter, è stato infatti confermato che sarà Magnus Bruun ad impersonarne la versione maschile, mentre per la femminile la scelta è ricaduta su Cecilie Stenspil. Per chi non lo sapesse, Bruun non è nuovo a questo tipo di scenario, avendo infatti interpretato il personaggio di Cnuut nella serie The Last Kingdom, ambientata nello stesso periodo di Assassin’s Creed Valhalla.

Vi lasciamo ricordandovi che il titolo sarà disponibile entro la fine dell’anno, su Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Google Stadia.