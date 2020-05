Twitch Prime: ecco i titoli gratuiti da non perdere

Gli abbonati a Playstation Plus, Xbox Live Gold e Amazon Prime possono accaparrarsi moltissimi titoli gratuiti ogni mese. Tutti e tre i servizi di abbonamento offrono da due a più giochi ogni mese, in aggiunta a tutti gli altri vantaggi forniti. Questi titoli, però, sono disponibili per un tempo limitato, e i giocatori che vogliono scaricarli devono affrettarsi per non perdere la ghiotta occasione. Vi avevamo già parlato dei titoli disponibili a maggio per gli abbonati di Xbox Live Gold e PlayStation Plus ora vi segnaliamo invece quelli disponibili per Twitch Prime.

Twitch Prime, che è gratuito per tutti i membri di Amazon Prime, offre molti giochi per PC agli utenti ogni mese. Questi titoli, oltre ad essere gratuiti, si possono conservare per sempre, a differenza di quelli ottenuti tramite PlayStation Plus. Infatti su PS Plus, se i giocatori lasciano scadere l’abbonamento, i giochi vengono bloccati senza rinnovo e devono essere riacquistati separatamente, mentre con Twitch Prime i titoli rimangono nella libreria anche se l’abbonamento non è più attivo. Inoltre Twitch Prime offre una vasta gamma di cosmetici gratuiti e bottini in-game per moltissimi titoli. Questi i giochi gratuiti per PC di maggio 2020

Snake Pass — Gratis fino al 31 maggio

Urban Trial Playground — Gratis fino al 31 maggio

Avicii Invector — Gratis fino al 31 maggio

Pankapu — Gratis fino al 31 maggio

The Little Acre — Gratis fino al 31 maggio

Fracture Minds — Gratis fino al 31 maggio