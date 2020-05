The Last of Us Part II: identificati i responsabile dei leak

Essendo uno dei giochi più attesi dell’anno, e forse della generazione, The Last of Us Part II ha avuto sicuramente molte persone dietro il suo sviluppo, e il sequel della storia di Joel ed Ellie è in preparazione già da molto tempo. Le ultime settimane in particolare sono state piene di importanti fughe di notizie, ma sembra che la Sony potrebbe aver identificato i responsabili.

In una dichiarazione infatti, la Sony ha confermato che l’azienda ha identificato gli individui responsabili delle fughe di notizie, e della diffusione online di filmati e diversi dettagli importanti della storia e dalla trama di The Last of Us Part II. Gli individui sembrano non essere affiliati alla Sony Interactive Entertainment o alla Naughty Dog, e ciò indica che le fughe di notizie proveniva da una fonte esterna rispetto ai dipendenti delle aziende. La società ha rifiutato di commentare ulteriormente e le informazioni sugli individui sono attualmente oggetto di un’indagine in corso. Sony e Naughty Dog sono stati attenti nel rimuovere tutti i video e le immagini riguardo il titolo in uscita, ma se non volete spoiler cercate comunque di fare attenzione quando navigate su Youtube, Twitter e altre piattaforme.

Sony ha recentemente annunciato che The Last of Us Part II sarà finalmente rilasciato il 19 giugno 2020. Originariamente il gioco doveva essere lanciato nel febbraio 2020, ma è stato spostato a maggio 2020 a causa della necessità di ulteriori lavori di sviluppo da parte di Naughty Dog e poi ulteriormente posticipato a causa della pandemia di COVID-19. Confidiamo che la terza sia quella buona, e che riusciremo finalmente a mettere le mani su questo titolo tanto atteso.