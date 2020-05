Maneater: il nuovo trailer mostra l’evoluzione bio-elettrica

In questo periodo Tripwire Interactive sta pubblicando diversi video relativi a Maneater, particolare action con dinamiche da gioco di ruolo, in cui il protagonista è uno squalo. L’ultimo breve trailer rilasciato mostra l’evoluzione bio-elettrica, che può trasformare il pesciolone protagonista in un fulmine con le pinne.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che Meaneater sarà disponibile dal 22 maggio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Tra gli ultimi trailer pubblicati, ce n’era uno incentrato sullo squalo Mako.