Burnout Paradise Remastered: pubblicato il pre-order trailer per Switch

Come vi avevamo fatto sapere qualche giorno fa, Burnout Paradise Remastered arriverà su Nintendo Switch il 19 giugno, al prezzo di 49,99 euro. In quella news vi dicevamo anche che erano stati aperti sul Nintendo e-shop i pre-order del racing game di Electronic Arts. Poco fa, sul canale YouTube di Nintendo è stato pubblicato proprio il trailer relativo ai pre-ordini, che potete vedere in fondo alla notizia.

Ricordiamo che questa versione rimasterizzata di Burnout Paradise comprende il gioco originale con otto pacchetti di contenuti scaricabili, compresi Cops and Robbers, Legendary Cars, Burnout Bikes e Big Surf Island, con nuove ambientazioni, sfide e veicoli.