PUBG: il team mostra come è stata sviluppata la nuova Vikendi

Con l’inizio della stagione 7 a fine aprile su PUBG, è arrivata anche la nuova versione della mappa Vikendi. Poche ore fa sui canali social del battle royale di Bluehole è stato pubblicato un filmato che mostra lo sviluppo della nuova mappa.

Nel filmato viene fatto notare dagli sviluppatori di come prima la mappa fosse per i due terzi coperta dalla neve, e di come ora, per migliorare le prestazioni dei giocatori, sia stata ridotta della metà. Viene mostrata anche la nuova zona Dino Land (quattro volte più grande della vecchia Dino Park), l’introduzione dei treni (con 11 stazioni e due linee diverse), e di come si sia dovuto bilanciare la mappa.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che da qualche giorno PUBG è disponibile anche su Google Stadia.