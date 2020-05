Sono state aperte le pre-registrazioni di Soul of Eden su Google Play. Il titolo in questione unisce la strategia in tempo reale al card game (alla Clash Royale per intenderci). Poco fa sui canali social della taiwanese Rayark Games (Cytus, Deemo, Sdorica) è stato pubblicato un trailer animato che annuncia la possibilità di registrarsi su Google Play.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che il titolo uscirà su dispositivi Android durante il 2020.