Xenoblade Chronicles Definitive Edition: si potrà cambiare soundtrack in gioco

Arrivano altre novità per chi sta attendendo con ansia il lancio di Xenoblade Chronicles Definitive Edition, che si terrà proprio il 29 di questo mese. La pagina Twitter di Nintendo ha svelato che, all’interno del gioco, sarà presente un’opzione per passare dalla soundtrack remasterizzata a quella originale e viceversa. Per quanto molti saranno ovviamente attratti dalle nuove composizioni, si tratta di una funzione molto importante per gli appassionati più nostalgici, che possono rivivere l’avventura in veste nuova ma ascoltando la sua colonna sonora originale.

Il passaggio dall’originale alla versione remastered è un extra che non molte opere elargiscono ai giocatori, ed è positivo veder Xenoblade Chronicles Definitive Edition prendere questa direzione. Se volete un’ottima anteprima della soundtrack di questa nuova edizione del titolo, potete ascoltare i primi 30 secondi della melodia di Gaur Plain inclusa nel tweet di annuncio (che trovate qui sotto). Ricordiamo che l’opera conterrà un nuovo epilogo inedito, Future Connected, di cui potete leggere qui i dettagli.

Get ready to explore the Gaur Plain while listening to its remastered theme in #XenobladeChronicles Definitive Edition! You'll also be able to switch between the remastered and original soundtrack while playing!

Pre-purchase available now: https://t.co/ugnWUlr5pz pic.twitter.com/URU2DHjru2

