Team Fortress 2: Valve rende tributo a Rick May con statue e musiche

Qualche settimana fa, lo storico doppiatore del Soldato di Team Fortress 2, Rick May, ha tristemente lasciato il nostro mondo a causa del Coronavirus. Nel mentre già in molti hanno omaggiato al suo lavoro in svariati modi, Valve ha deciso di porgli tributo all’interno dello stesso gioco che ha caratterizzato buona parte della sua carriera. Grazie all’ultimo aggiornamento, ora tutto il mondo di questo immortale FPS sta ringraziando uno dei suoi principali protagonisti con statue e melodie.

Il menu principale è stato modificato per mostrare un’immagine di Soldato in posizione di saluto, con una versione orchestrale di “Taps” in sottofondo. Inoltre, tutte le mappe di Team Fortress 2 ora contengono delle statue del personaggio e, se ci passate qualche minuto vicino, potete udire una delle sue più famose battute, “That was a hell of a campaign, son!”, e anche altre seppur più raramente. Se volete anche voi salutare Rick May, fate un salto presso una di queste nella vostra prossima partita.