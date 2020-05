Assassin’s Creed Valhalla troppo simile a God of War?

Assassin’s Creed Valhalla è stato immediatamente paragonato a God of War (2018), ma la Ubisoft non è preoccupata per le somiglianze percepite tra i due giochi. Con il reveal trailer sono state confermate le voci secondo cui la popolare serie avrebbe mosso i suoi passi nell’era vichinga. Il primo sguardo al gioco presenta un uomo barbuto che combatte con compagni vichinghi contro le forze inglesi. Però i vichinghi di Assassin’s Creed Valhalla richiamano alla mente God of War, in cui un Kratos più anziano viene inserito nel territorio sconosciuto della mitologia norrena. Tuttavia, la Ubisoft non è apparentemente preoccupata che i due giochi potrebbero risultare troppo simili tra loro. Il regista narrativo di Assassin’s Creed Valhalla, Darby Mcdevitt, ha dichiarato:

“God of War è grandioso. Non direi che siamo preoccupati perché la maggior parte dei giochi, quando toccano questo argomento, tendono a trattare molto la mitologia. Questa è la caratteristica principale se giochi a God of War, puoi andare a dare un pugno in faccia a Baldur, incontrare tutti questi personaggi e viaggiare in ambienti fantastici.”

Darby Mcdevitt ha aggiunto che Assassin’s Creed Valhalla sarà diverso dalla maggior parte dei giochi ambientati nell’era vichinga. L’impulso sarà quello di iniziare con la storia della mitologia, ma lo scopo è quello di far sentire il giocatore come se stesse vivendo nel Medioevo inglese, o esplorando le rovine lasciate 400/500 anni prima dai Romani e dai resti delle tribù britanniche e persino dai Pagani sassoni prima che tutti si convertissero al Cristianesimo.

Anche Cory Barlog, il direttore di God of War, è intervenuto su Twitter concordando con Mcdevitt. Ubisoft ha già iniziato i pre-ordini per Assassin’s Creed Valhalla, che sarà lanciato per Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC e Google Stadia durante il periodo natalizio del 2020.