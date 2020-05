Assassin’s Creed II, Child Of Light e molti altri titoli free su Uplay

Come sappiamo già da un po’ di tempo oramai, Assassin’s Creed II è disponibile in free to play sul catalogo della Ubisoft tramite Uplay. Un’iniziativa nata per aiutare tutti gli utenti a combattere la noia e la routine che caratterizzano le infinite giornate di quarantena a causa del Covid-19, che ora però si arricchisce di ulteriori nuovi titoli.

A far compagnia ad Ezio Auditore saranno Rayman Legends, Child Of Light, Magic Chess Royal e molti altri. Cliccate qui per scoprire tutti gli altri giochi aggiunti al catalogo. Ma fate in fretta: tutti i titoli elencati saranno disponibili solo fino al 5 di Maggio.

Vi ricordiamo infine che nel frattempo Ubisoft ha annunciato Assassin’s Creed Valhalla, il cui gameplay ambientato nella Dark Age fra Vichinghi e soldati Sassoni, farà il suo debutto il 7 Maggio durante l’evento dell’Inside Xbox, per via della partnership con Microsoft. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime settimane.