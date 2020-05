Xenoblade Chronicles Definitive Edition: ecco il trailer

Manca ormai poco meno di un mese all’uscita di Xenoblade Chronicles Definitive Edition, prevista per il 29 Maggio salvo ovviamente slittamenti dell’ultimo minuto. Il download per le carte di gioco è già disponibile presso i rivenditori Giapponesi, ma Nintendo ha comunque deciso di regalare ai fan qualche piccola sorpresa extra per rendere l’attesa un po’ meno snervante.

L’azienda ha infatti deciso di pubblicare un overview trailer e un paio di web commercials inerenti al titolo. La fine del trailer inoltre (dal minuto 5.35) mostra anche dettagli sul nuovo scenario, Future Connected, che ricordiamo essere stato sviluppato esclusivamente per la Definitive Edition.

Per una piccola panoramica sul gioco, vi invitiamo ad andare direttamente sul sito di Nintendo. Noi invece, vi lasciamo alla fine dell’articolo il trailer e i due commercial: