Call of Duty: un glitch sblocca la visuale in terza persona

Un giocatore di Call of Duty ha incontrato un glitch che gli ha permesso di giocare in terza persona. La serie sparatutto in prima persona di solito non permette mai di cambiare la prospettiva della telecamera del giocare. Ma il redditor Tkade14 si è trovato a giocare in terza persona dopo un glitch di qualche tipo mentre stava riprendendo. Il video mostra il giocatore che gira in terza persona intorno alla mappa di Shoot House nella modalità Sopravvivenza, esclusiva per Playstation 4, colpendo i nemici con un coltello. Vediamo inoltre il soldato sparare con una pistola in terza persona, anche dopo essere stato abbattuto. Non c’è reticolo, ma vediamo il segnale rosso quando Tkade14 riesce a sparare. Quindi, come è avvenuto il glitch? Secondo il redditor, il glitch si è verificato mentre veniva rianimato. In effetti in Modern Warfare, mentre un compagno di squadra fa rivivere il tuo personaggio abbattuto, la telecamera si sposta brevemente in terza persona.

Ma Tkade14 non è l’unica persona che ha incontrato questo problema. Un canale Youtube chiamato The Gaming JELLY ha un video della modalità Sopravvivenza di Modern Warfare giocato in terza persona, questa volta con moltissimi colpi di arma da fuoco. Vediamo che la telecamera si muove verso il basso, ed è così che ci si aspetta che uno sparatutto in terza persona funzioni. La serie Modern Warfare si era ufficialmente dilettata con la modalità in terza persona già in precedenza. Infatti la modalità Team Tactical di Modern Warfare 2, consente ai giocatori di giocare con la fotocamera tirata indietro, dandogli una sensazione di gioco che ricorda Ghost Recon.

Che questa sia una anticipazione delle intenzioni di rendere Call of Duty sempre più simile a Fortnite? Per quanto possa sembrare una soluzione allettante, speriamo vivamente che rimanga la modalità in prima persona che ha reso questo franchise così speciale. Vi terremo aggiornati.