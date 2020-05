Captain Tsubasa Rise Of New Champions: svelata la America Youth

Il tabellone degli sfidanti di Captain Tsubasa si fa sempre più folto: dopo la sezione giovanile della nazionale Tedesca, ecco che ci viene presentato un nuovo team. Si tratta dell’America Youth (ovvero, la sezione giovanile della nazionale Statunitense), che ci viene introdotta tramite un nuovo trailer pubblicato ovviamente da Bandai Namco.

Nell’attesa di fare una conoscenza più approfondita anche con questi avversari, come già accaduto per la compagine teutonica, vi ricordiamo che Captain Tsubasa Rise Of New Champions sarà disponibile su Playstation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam, con la data d’uscita non ancora ufficiale ma prevista sicuramente entro la fine del 2020.

Non ci resta quindi che continuare a scladarci, nell’attesa di poter finalmente allacciare scarpini e parastinchi per poter finalmente scendere in campo con uno dei personaggi più iconici degli anni 80-90. Intanto, vi lasciamo col trailer dedicato interamente alla nazionale Americana: