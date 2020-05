Project Immortal: ecco il trailer del nuovo titolo mobile

Il titolo mobile di Muv-Luv, Project Immortal, verrà lanciato per iOs e Android nel 2021, come annunciato dalla Âge durante il secondo giorno del suo evento web. Project Immortal è un action RPG in cui i giocatori prendono il controllo di personaggi popolari e Tactical Surface Fighters della serie Muv-Luv per combattere il nemico BETA. Dispone anche di quattro giocatori co-op e supporto offline, quindi sarà probabilmente giocabile anche se termina il servizio.

Secondo il creatore Kitakuou, la Âge potrebbe rilasciare una versione del gioco che permette ai giocatori di sperimentare le sue parti di combattimento nel mese di ottobre, che probabilmente servirà come punto di riferimento e beta test. Oltre a iOS e Android, Kitakuou vorrebbe anche rilasciare una versione per PC di Project Immortal tramite Steam. Il gioco potrebbe anche includere alcuni scenari scritti dal creatore di Muv-Luv Hirohiko Yoshida. Potete vedere qui di seguito il trailer, e se volete ulteriori info su titoli mobile potete trovarle in questo articolo.