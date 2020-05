Star Wars Battlefront: torna il multiplayer online

Star Wars Battlefront è stato lanciato per la prima volta su PC nel 2004 e supportava partite per un massimo di 64 giocatori. Tuttavia, a meno che i giocatori non avessero tanti cavi LAN e spazio per 63 PC aggiuntivi, per il matchmaking hanno dovuto usare il servizio GameSpy ormai defunto. Quando GameSpy è stato chiuso nel 2014, Star Wars Battlefront e una serie di altri giochi online dell’epoca, semplicemente non avevano alcun sistema nativo per sostituirlo e la scena online è stata effettivamente chiusa. Ora, sei anni dopo, il multiplayer è tornato in tempo per lo Star Wars Day 2020.

L’aggiornamento è stato applicato sia alla versione Steam che a quella GOG di Battlefront e, come bonus, sono entrambi in vendita a 4,99$ / 3,59£, ma non è tutto. Le versioni Steam e GOG sono infatti compatibili tra loro, quindi il cross-play tra le due edizioni è abilitato. L’aggiornamento arriva durante un punto di svolta per il franchising. DICE ha annunciato che sta terminando gli aggiornamenti per il nuovo Star Wars Battlefront II e l’aggiornamento di Battle for Scarif sarà l’ultimo, poiché lo studio entrerà in piena produzione su Battlefield 6. Quindi non c’è un momento migliore di quello presente per ricordare com’era Star Wars 16 anni fa. Con lo sconto sulla vendita e il multiplayer online riattivato, sarete costretti combattere molte battaglie a colpi di blaster durante questo fine settimana.