Gears Tactics: svelato il periodo di lancio su Xbox One

Gears Tactics, uscito al momento solo su PC, in cui la produzione targata The Coalition è disponibile a coloro che si sono iscritti all’Xbox Game Pass, sono arrivate nuove informazioni che vedono protagonista l’edizione Xbox One del gioco in questione, finora rimasta nell’ombra per diverso tempo, almeno fino alla giornata odierna.

Ebbene, siamo venuti a conoscenza che Gears Tactics sulla console di Microsoft debutterà ufficialmente sul mercato a partire da fine 2020. Inoltre, ecco un messaggio pubblicato dagli sviluppatori sul sito ufficiale:

Tactics è stato concepito da zero appositamente per PC. Vogliamo assicurarci che Gears Tactics si adatti a perfezione su console e che non sia un semplice porting, quindi il nostro team sta lavorando duramente per sviluppare un’esperienza personalizzata di qualità. Aspettatevi che Gears Tactics diventi giocabile sulla vostra console Xbox più avanti nell’anno. Si conferma dunque ufficialmente un arrivo dello strategico su ulteriori piattaforme nel corso del tardo 2020.

Andando nel dettaglio, all’interno del messaggio si citano su più piattaforme, e non solo Xbox One. Che The Coalition sia intenzionata a fare uscire l’opera anche su Xbox Series X? Al momento non c’è dato saperlo. In conclusione, vi rimandiamo alla nostra recensione del prodotto.