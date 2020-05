Call of Duty Warzone: confermato l’uscita su PlayStation 5 e Xbox Series X

Call of Duty Warzone, battle royale free to play disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, sta spopolando tra i giocatori appassionati e non della produzione sparatutto targata Infinity Ward. Ciò nonostante, sono arrivate alcune informazioni dedicate al titolo in questione inerenti alle console next gen in arrivo a fine anno, stiamo parlando ovviamente di PlayStation 5 e Xbox Series X.

Ebbene, secondo quanto rivelato dal Narrative Director di Infinity Ward durante una recente intervista tenutasi ai microfoni di GamerGen, Taylor Kurosaki, ha affermato che Call of Duty Warzone verrà supportato costantemente anche sulle console in arrivo, confermandone l’uscita su PlayStation 5 e Xbox Series X.