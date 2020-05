Disney Plus: ecco i 7 nuovi avatar in occasione dello Star Wars Day

Disney Plus è la piattaforma streaming che raccoglie tutti i titoli della nota azienda statunitense in un vasto e ricco catalogo. Tra i brand presenti vi è Star Wars, che da oggi è comprensivo anche dell’ultimo capitolo, L’ascesa di Skywalker, arrivato sul dispositivo per i festeggiamenti dello Star Wars Day. Oltre a questo regalo, sono state inserite inoltre delle concept art esclusive di Guerre Stellari e una piccola sorpresa…

Disney Plus: una piccola chicca

Disney stessa, tramite un comunicato, ha infatti diffuso la notizia che in occasione del giorno dedicato alla galassia lontana lontana, sono selezionabili 7 nuovi avatar per personalizzare il profilo degli utenti. Alla già vasta collezione, si sono aggiunti Darth Maul, Jabba the Hutt, Bo Katan, D-O, Capitano Rex, Porg e un Clone Trooper della 332esima compagnia. Se volete dare un’occhiata, vi lasciamo qui sotto le icone.