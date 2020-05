The Last of Us Part II è il gioco più venduto su Amazon, segue Assassin’s Creed Valhalla

The Last of Us Part II è stato vittima di leak e anticipazioni nell’ultimo periodo, cosa che ha fatto infuriare i giocatori. Nonostante questa spiacevole vicenda, il nuovo capitolo della serie targata Naughty Dog è il “best-seller” presso diverse divisioni del retailer online Amazon per quanto riguarda i titoli PlayStation 4. Parliamo ovviamente del suo pre-order, dato che il gioco è atteso per il prossimo 19 giugno.

Al secondo posto troviamo un altro pre-order, vale a dire quello de neo-annunciato Assassin’s Creed Valhalla, il nuovo titolo del franchise che ci porterà ad intraprendere un viaggio “vichingo” verso le sponde britanniche. Il gioco arriverà alla fine del 2020, ma intanto la versione PlayStation 4 si piazza nei pre-order dietro al nuovo The Last of Us. Siete ansiosi di vedere il gameplay dell’action-RPG? La vostra curiosità verrà ripagata il 7 maggio durante lo speciale Inside Xbox!