Summer Game Fest: l’evento di Keighley sarà una vera fiera digitale

Il Summer Game Fest organizzato da Geoff Keighley sarà una sorta di fiera digitale che si terrà in più date. Questo è emerso da un recente tweet che ci illustra tutte le attività che comporranno questa manifestazione che richiamerà a sé publisher importanti, tra cui anche Sony Interactive Entertainment e Microsoft.

I giocatori avranno modo di provare molte demo dei titoli che verranno annunciati, messe a disposizione da publisher e sviluppatori. Sarà dunque come essere in fiera, ma le “postazioni demo” saranno le console dei giocatori. Sono previsti anche eventi in-game e condivisione di informazioni da parte degli addetti ai lavori, che divulgheranno notizie e aggiornamenti sui giochi next-gen (e non) in sviluppo). La prima fase dell’evento si svolgerà nel mese di maggio, continuando fino al mese di agosto. Ovviamente, noi di GamesVillage seguiremo con attenzione lo svolgersi di tutte le attività.

There are a few key elements of @summergamefest:

– Publisher News Events

– In-Game Events

– Playable Content & Demos

And it's all global, fully digital, interactive and FREE to fans.

Are you ready to play the future?

— Summer Game Fest (@summergamefest) May 1, 2020